WIMBLEDON 2019: Drama prin care trece adversara Simonei Halep: "M-au amenintat cu moartea, m-au facut maimuta!" 

O jucatoare importanta din circuitul WTA a vorbit despre problemele cu care se confrunta jucatorii.

Heather Watson, fosta nr. 38 WTA, a vorbit public despre problemele cu care se confrunta jucatoarele profesioniste de tenis. Ea spune ca este atacata online si acuzata de blaturi de fiecare data cand pierde un meci. Chiar cei care pariaza suspecteaza sportivii de aranjamente, sustine Watson, abuzata si rasial, mama ei fiind din Papua Noua Guinee. Un barbat a fost arestat recent dupa ce a amenintat cu moartea o jucatoare.

Heather Watson: Am primit amenintari cu moartea!



"Am primit destule amenintari cu moartea. M-au facut maimuta si m-au trimis la zoo. Asta m-a durut. Este dezamagitor si trist. Se intampla de obicei cand pierd un meci si de obicei sunt barbati care au pus pe pariuri pe victoria mea. Se iau de rasa mea. WTA ia in serios aceste amenintari si lucreaza alaturi de politie pentru ca aceste persoane sa fie prinse. As vrea ca acesti barbati sa-mi spuna in fata daca au curaj aceste lucruri", a spus Heather Watson inaintea debutului la Wimbledon 2019.

Heather Watson a debutat cu victorie la Wimbledon 2019, 7-6; 6-2 cu tanara americanca Caty McNally in primul tur.