FCSB - Feyenoord va fi LIVE TEXT pe Sport.ro de la 22:00.

Campioana en-titre o întâlnește pe Arena Națională pe Feyenoord, în grupa unică din Europa League. Confruntarea va conta pentru etapa cu numărul 6 din faza principală a competiției UEFA.

FCSB vine după eșecul cu Steaua Roșie de la Belgrad (0-1), în timp ce Feyenoord a fost înfrântă de Celtic în Olanda, în runda precedentă (1-3).

FCSB, anunț cu câteva ore înainte de meciul cu Feyenoord

În ziua meciului cu Feyenoord, FCSB a anunțat pe rețelele social media faptul că suporterii vor putea achiziționa bilete de la casele de la Arena Națională până la 22:00.

Roș-albaștrii se află pe locul 31 în clasamentul fazei ligii din Europa League și au doar 3 puncte după 5 partide. Nici Feyenoord nu o duce prea bine: se situează pe locul 30 în clasamentul din EL, la egalitate de puncte cu FCSB.

Cu ce mare problemă se confruntă FCSB înaintea meciului cu Feyenoord

Pentru meciul din Europa, FCSB nu se va putea baza pe 11 jucători. Echipa pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii are mari probleme de efectiv pentru duelul cu gruparea olandeză.

Pe lângă David Kiki, plecat la Cupa Africii, și Alexandru Stoian, respectiv Ionuț Cercel, care nu au fost incluși pe lista UEFA, FCSB are șapte accidentați: Daniel Bîrligea, Denis Alibec, David Miculescu, Vlad Chiricheș, Dennis Politic, Mihai Popescu, Joyskim Dawa.

Pe lângă aceștia, pe Arena Națională nu va putea juca nici Darius Olaru, suspendat, după ce în precedenta confruntare din Europa League (0-1 vs. Steaua Roșie Belgrad) a fost avertizat cu al patrulea cartonaș galben de când a început campania.

