Antrenorul lui Dinamo a făcut senzație în România. A salvat echipa de la retrogradare în primul său sezon, în al doilea a reușit să prindă play-off-ul, iar acum se bate la locurile fruntașe cu ”roș-albii”. Croatul ar fi inclus de FRF pe lista cu posibilii înlocuitori ai lui Mircea Lucescu pe banca tehnică a echipei naționale.



Alessandro Caparco, fost antrenor cu portarii la Dinamo în ”mandatele” lui Zeljko Kopic și Ovidiu Burcă, este convins că tehnicianul croat a primit și alte oferte după parcursul lui Dinamo din ultima perioadă.



Alessandro Caparco a spus ce se întâmplă cu Zeljko Kopic



Italianul este convins că antrenorul croat nu este interesat, momentan, de partea financiară, chiar dacă a primit, cel mai probabil, oferte bănoase.



„Eu cred că între timp a mai primit oferte pentru munca pe care a făcut-o, dar are un legământ cu echipa, cu Dinamo, cu suporterii și cu oamenii care pun bani. S-a creat o magie între el și Dinamo.



El nu e o persoană care se uită numai la bani. Cu siguranță o echipă din Turcia sau Arabia îi va da mai mulți bani, dar nu se uită la chestia asta”, a spus Caparco, la iamsport.ro.



Zeljko Kopic a venit în România cu un CV interesant. A fost antrenor la Hajduk Split, iar la Dinamo Zagreb a fost managerul academiei și, pentru o scurtă perioadă de timp, antrenorul primei echipe.



Pentru antrenorul croat, ”mandatul” de la Dinamo este al doilea cel mai lung din cariera sa. Recordul a fost stabilit la Slaven Belupo, unde a stat 867 de zile.

