WIMBLEDON 2019 | Serena Wiliams habar NU avea cine este numarul 1 WTA! "Serios? Wow" :)) VIDEO

Inainte de incepere turneului de la Wimbledon, Serena Wiliams a sustinut o conferinta de presa si s-a aratat surprinsa ca Ashleigh Barty este pe primul loc WTA in acest moment

"Serios? Wow, habar nu aveam. Cred ca e una dintre putinele jucatore din circuit de care chiar nu poate cineva sa spuna ceva rau. E atat de simpatica si are un caracter atat de frumos incat nu ai ce spune rau despre ea. Ma bucur pentru ea", a declarat Serena Wiliams.

Serena va juca in primul tur la Wimbledon impotriva Giulei Gatto-Monticone.

Daca trece de Aliaksandra Sasnovich, Simona Halep se poate duela cu Mihaela Buzarnescu in turul al doilea. Miki are meci cu Jessica Pegula in primul tur. In continuare, traseul Simonei Halep este complicat, cu Azarenka, Madison Keys, Kasatkina, Naomi Osaka, Pliskova sau Svitolina in calea finalei.

