Parchetul spaniol solicită o pedeapsă de zece ani şi jumătate de închisoare pentru fotbalistul Rafa Mir pentru agresiune sexuală agravată cu acces carnal şi pentru o altă acuzaţie de vătămare corporală, potrivit publicaţiei Las Provincias din Valencia, citată de EFE.

Cazul Rafa Mir

Publicaţia detaliază că parchetul propune ca lui Mir să i se interzică apropierea la mai puţin de 500 de metri de victimă timp de treisprezece ani, urmaţi de şapte ani de libertate sub supraveghere şi opt ani de interdicţie specială de a se angaja în orice activitate legată de minori. În plus, acesta ar trebui să despăgubească victima cu 64.000 de euro.

În septembrie 2024, pe când Mir juca pentru Valencia, împrumutat de la Sevilla, a fost arestat după ce a fost reclamat de o femeie pe care o cunoscuse într-un club de noapte şi cu care s-a dus la casa ei împreună cu o prietenă de-a ei şi doi prieteni ai fotbalistului din Murcia.

Mir, care joacă acum la Elche, împrumutat de Sevilla, a petrecut aproape două zile în arest ca presupus autor al unei agresiuni sexuale carnale şi al unei alte agresiuni. În plus, unul dintre prietenii săi, coechipierul Pablo Jara, a fost reclamat de cealaltă femeie.

Fotbalistul susține că relațiile au fost consensuale

În urma arestării lui Mir şi a declaraţiei sale în instanţă, unde a negat acuzaţiile şi a susţinut că relaţiile au fost consensuale, jucătorul a fost eliberat pe cauţiune şi niciuna dintre părţi nu a solicitat arest preventiv.

În octombrie anul trecut, responsabilul instanţei de instrucţie numărul 8 din Lliria a decis să-i urmărească penal pe Mir şi Jara pentru două infracţiuni de agresiune sexuală, în cazul primului cu act sexual şi folosirea violenţei.

Judecătorul a stabilit că ancheta a scos la iveală dovezi, nu simple suspiciuni, care indică faptul că Mir a agresat-o sexual pe femeia care l-a reclamat în două ocazii. Procuratura solicită acum o pedeapsă de zece ani şi jumătate de închisoare pentru jucător, informează Agerpres.

Mir a primit şi o amendă de 12.500 de euro, iar Jara o amendă de 5.000 de euro. Mir este de asemenea subiectul unor măsuri luate împotriva sa, precum predarea paşaportului, interdicţia de deplasare în afara graniţelor ţării şi obligaţia de a merge săptămânal la poliţie.

Final de carieră pentru Rafa Mir, fotbalist de top?

Atacantul de 28 de ani a jucat până acum la echipa ca FC Barcelona (juniori), Valencia, Wolverhampton, Las Palmas, Nottingham Forest sau Sevilla, unde este legitimat din 2021 și care l-a împrumutat la Valencia și Elche.

Campion european de tineret cu naționala Spaniei în 2019 și vicecampion olimpic în 2020, Rafa Mir a câștigat cu Sevilla trofeul Europa League în sezonul 2022-2023 și a jucat cu andaluzii și în grupele Champions League.