Se pare însă că, după ce Vitinha a catalogat un eventual transfer drept un ”nonsens”. madrilenii s-au răzgândit și s-au orientat spre un campion mondial.

Real Madrid vrea să îl transfere pe Enzo Fernandez

Conform Fichajes, Real Madrid s-a decis să îl transfere în vară pe Enzo Fernandez, mijlocașul argentinian al celor de la Chelsea.

Sursa citată scrie că, la comanda lui Florentino Perez, Real Madrid a pregătit deja o sumă astronomică: ”Strategia lui Real Madrid presupune să pună pe masă o ofertă istorică de 120 de milioane de euro pentru a convinge clubul londonez în perioada de transferuri din vară”.

De altfel, se pare că au început deja discuțiile între conducerea lui Real Madrid și agenții lui Enzo Fernandez.