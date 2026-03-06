Arsenal, liderul din Premier League, s-a distanțat în fruntea clasamentului după victoria 1-0 cu Brighton, în etapa cu numărul 29. Bukayo Saka a marcat devreme, în minutul 9, suficient pentru un succes care face acum ca între ”tunari” și Manchester City, aflată pe locul 2, să fie o diferență de șapte puncte. Echipa antrenată de Pep Guardiola a reușit doar o remiză pe teren propriu, 2-2 cu Nottingham Forest, formație care luptă pentru evitarea retrogradării.

Manchester United a suferit primul eşec sub comanda antrenorului Michael Carrick, fiind învinsă in extremis în deplasare, cu 2-1, de Newastle, printr-un gol marcat de William Osula în minutul 90. ”Red Devils” sunt pe locul 3, la egalitate de puncte cu Aston Villa, care a pierdut inexplicabil cu 1-4 pe teren propriu în fața lui Chelsea. La londonezi a strălucit atacantul brazilian Joao Pedro, cu hat-trick și pasă de gol.

Fără Radu Drăgușin, indisponibil ca urmare a protocolului medical din Premier League cu privire la loviturile de cap suferite de jucători, Tottenham a pierdut acasă cu Crystal Palace, scor 1-3, în ultimul meci al rundei. Spurs sunt în cădere liberă, iar retrogradarea este un pericol real! Un singur punct îi mai desparte acum pe Drăgușin și compania de ultimul loc care duce spre Championship.

