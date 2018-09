O finala cat un vis pentru Naomi Osaka la US Open! Povestea emotionanta a japonezei: "De mica mi-am dorit asta"

Osaka o intalneste in finala de la US Open pe Serena Wiliams. Nipona a vorbit inainte de meci pentru site-ul WTA.

Naomi Osaka o va intalni a doua oara pe americanca Serena Williams, in finala de la US Open, dupa ce a castigat partida din primul tur al Miami Open, in martie, cu scorul de 6-3, 6-2. Atunci, fostul lider WTA era la al patrulea meci dupa ce nascuse. Nipona este la prima finala de Grand Slam a carierei.



Osaka a vorbit la New York despre meciul pe care urmeaza sa-l dispute la Flushing Meadows si sustine ca i s-a indeplinit un vis. "Si cand eram mica, am visat intotdeauna sa joc impotriva Serenei intr-o finala de Grand Slam. Numai faptul ca se intampla ma face foarte fericita. Insa nu vreau sa ma gandesc foarte mult la acest meci. Asa ca nu o sa ma gandesc nici la faptul ca ea este mult mai buna decat a fost la Miami. Doar o sa intru pe teren si o sa joc. Stiind deja ca este o jucatoare buna, nu vreau sa fiu surprinsa daca joaca mai bine sau nu", a declarat Osaka, potrivit site-ului WTA.



Finala feminina de la US Open va avea loc sambata, nu inainte de ora 23, ora Romaniei. Daca Serena va triumfa la US Open, va urca pana pe locul 12 WTA si va egala recordul detinut de Margaret Court, care are 24 de titluri de Grand Slam in palmares.