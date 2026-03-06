Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo, ”U” Cluj, CFR Cluj și FC Argeș vor evolua în play-off-ul Superligii României. Campioana FCSB va juca în mod surprinzător în play-out, după un sezon regulat catastrofal.

Cum arată topul celor mai buni marcatori din Superliga cu o etapă înainte de încheierea sezonului regulat

Primul loc în topul golgheterilor actualei stagiuni este împărțit de Alexandru Dobre (Rapid) și Jovo Lukic (”U” Cluj). Ambii au câte 14 reușite în 29 de etape desfășurate în sezonul regulat.

Locul doi este împărțit de Florin Tănase (FCSB) și Andrei Cordea (CFR Cluj) cu 11 goluri, în timp ce bătălia adevărată se dă pentru locul 3.

Ricardo Matos (FC Argeș), Valentin Costache (UTA), Alexandru Ișfan (Farul Constanța) și Steven Nsimba (Universitatea Craiova) sunt pe completează podiumul cu nouă reușite.

Cum arată ultima etapă din sezonul regulat

Vineri, 6 martie

Csikszereda - Farul Constanța, 19:30

Sâmbătă, 7 martie

Metaloglobus București - UTA, 14:30

FC Botoșani - Petrolul Ploiești, 17:00

FCSB - ”U” Cluj, 20:00

Duminică, 8 martie

Oțelul Galați - FC Hermannstadt, 14:30

FC Argeș - Unirea Slobozia, 17:00

Rapid - Craiova, 20:00

Luni, 9 martie

CFR Cluj - Dinamo, 20:00

Cum arată Superliga României