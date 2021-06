Serena Williams, aparitie extravaganta in vacanta. Cum arata costumul de baie care ii pune in evidenta fizicul 

Dupa eliminarea in turul patru de la Roland Garros, Serena Williams a profitat de prezenta in Franta si a mers cu familia in vacanta.

Jucatoarea de tenis a mers in sudul Frantei, alaturi de familie si cativa prieteni apropiati, profitand de prezenta pe continentul european.

In fotografiile surprinse de paparazzi, Serena apare imbracata intr-un costum de baie colorat, dintr-o singura piesa, care ii scoate in evidenta fizicul impunator.

Atat Serena, cat si sotul ei, Alex Ohanian, au lasat deoparte grijile cotidiene si s-au relaxat alaturi de micuta lor, Olympia.

Serena si cofondatorul Reddit s-au casatorit in noiembrie 2017, in cadrul unei ceremonii care a avut loc in New Orleans, iar cateva luni mai tarziu au devenit parinti pentru prima data.

sursa foto: ProfiMedia