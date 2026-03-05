Meciul este important pentru ambele echipe. Chiar dacă FCSB va juca în play-out, FCSB are nevoie de puncte pentru a-și asigura poziția în vârful ierarhiei din play-out și pentru a obține biletul la barajul pentru Conference League.

Cristiano Bergodi nu va fi pe bancă la FCSB - U Cluj

De cealaltă parte, U Cluj, calificată în play-off, vrea să se înscrie în lupta la titlu.

Înaintea meciului, U Cluj a primit o veste proastă: Cristiano Bergodi nu se va afla pe banca tehnică a ardelenilor, lucru care pentru roș-albaștri reprezintă o veste foarte bună.

Din cauza incidentului din derby-ul cu CFR Cluj, scor 2-3, atunci când a intrat într-un conflict cu Andrei Cordea și a sărit la gâtul fotbalistului după ce acesta a înjurat banca tehnică a ”Șepcilor Roșii”, Cristiano Bergodi a fost suspendat o lună. Conducerea clubului din Ardeal a făcut cerere la LPF, astfel încât Bergodi să poată sta pe bancă la meciul cu FCSB, însă răspunsul Comisiei de Disciplină nu a fost unul favorabil.

Suspendarea lui Bergodi a intrat în vigoare începând cu data de 11 februarie, astfel că italianul va putea reveni pe bancă din 11 martie.

Meciul FCSB – U Cluj este programat pe 7 martie.

”Este adevărat, Cristiano Bergodi nu va putea sta pe bancă în meciul cu FCSB. Suspendarea expiră undeva pe 10-11 martie și atunci se poate întoarce. S-a luat în calcul suspendarea de la primul meci în care a lipsit, adică de la cel din Cupa României împotriva celor de la Oțelul”, a spus Radu Constantea, conform digisport.ro.