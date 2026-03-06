Preşedintele Federaţiei Române de Polo pe apă (FRP), Alexandru Matei, a declarat, pentru AGERPRES, că sportivele naturalizate până acum au reprezentat soluţii câştigătoare pentru naţionala României şi a precizat că în perioada următoare va depune dosarul de obţinere a cetăţeniei pentru jucătorul rus Ivan Gusarov, care evoluează la CSM Oradea.

"Federaţia Română de Polo a făcut naturalizări, respectiv trei sportive, două din Ucraina şi una din Italia. Noi chiar vrem acum să mai facem o naturalizare, la masculin de data aceasta. Am vorbit şi vrem să facem toate demersurile pentru obţinerea cetăţeniei. Chiar am discutat cu Agenţia Naţională pentru Sport zilele trecute, cu domnul director general de acolo. Vreau să depunem în câteva zile dosarul din partea Federaţiei Române de Polo pentru naturalizarea unui sportiv rus. Este vorba despre Ivan Gusarov, care joacă de ceva timp în România", a spus preşedintele.

"Noi, cei din Biroul Federal împreună cu stafful tehnic al echipei naţionale am ajuns la concluzia că ar fi bun pentru prima reprezentativă. Nu prea suntem noi aşi în ceea ce priveşte procedurile de naturalizare, pentru că nu prea am avut multe experienţe. Dar, până acum, sportivii naturalizaţi au fost soluţii câştigătoare. Ivan Gusarov joacă acum la CSM Oradea, nu vorbeşte el româneşte prea bine, dar învaţă, pentru că e de câţiva ani aici. La anul face 30 de ani, deci poate să mai joace liniştit. Adică mie îmi place cum joacă şi ar fi bun pentru echipa naţională. Am avea nevoie de un jucător aşa cum este el", a adăugat Alexandru Matei.

La feminin, Mariia Dvorzhetska, Anastasiia Melnychuk şi Matilde Risso ”au adus plus valoare”

El a explicat că toate cele trei sportive naturalizate, Mariia Dvorzhetska (Ucraina), Anastasiia Melnychuk (Ucraina) şi Matilde Risso (Italia), au adus valoare primei reprezentative a României.

"Naturalizarea italiencei poate sună mai ciudat, dar ea şi-a dorit foarte mult să joace pentru noi. Şi a fost o portăriţă bună la momentul respectiv, care a ajutat echipa naţională feminină. Iar când vorbim de cele din Ucraina este clar, sunt sportive care au adus plus valoare României. Acum, de exemplu, portăriţa echipei naţionale de senioare e ucraineanca naturalizată (n.r. - Mariia Dvorzhetska). Se comportă extraordinar şi este un exemplu. Părerea mea e că atunci când într-adevăr se justifică şi aduce plus valoare, de ce nu?", a precizat el.

În prezent, pentru echipa naţională feminină mai activează Mariia Dvorzhetska şi Anastasiia Melnychuk.

"Matilde Risso nu mai este acum în echipa naţională, dar în trecutul apropiat a fost antrenoarea unor loturi naţionale de junioare ale României. Deci a rămas în continuare în fenomen, joacă la Rapid Bucureşti, dar lucrează şi ca antrenoare, colaborează cu noi, Federaţia. Melnychuk este jucătoare de câmp. Ea mai activează acum şi în echipa naţională, şi în echipa de club, dar şi ca antrenoare la loturile naţionale de junioare. Anul ăsta o să fie din nou antrenoare la loturile feminine de Under-16 şi Under-20. Deci în continuare ne aduce un plus valoare şi e foarte bună în ceea ce face. Noi suntem foarte mulţumiţi de ea. Dvorzhetska este portăriţa titulară a României. Într-adevăr, e pe final de carieră, însă e foarte, foarte bună şi ne-a dus multe reuşite. Deci, acum ca sportive naturalizate mai sunt în activitate la nivelul primei reprezentative a României ele două, Melnychuk şi Dvorzhetska", a menţionat Alexandru Matei.

Acesta a explicat că în trecut pentru selecţionata feminină a României au mai evoluat două jucătoare repatriate din Republica Moldova.

"Noi am mai avut la polo două sportive din Republica Moldova acum ceva timp, de fapt ele au fost atunci repatriate. Le-am folosit foarte mult la junioare, dar au apucat să joace şi în echipa naţională de senioare, după care s-au întors în Moldova", a spus oficialul FRP.

Alexandru Matei despre procesul de naturalizare

În opinia lui Alexandru Matei procedura de naturalizare a unui sportiv este îngreunată de birocraţie, acesta fiind un motiv pentru care Federaţia Română de Polo analizează atent dacă merită efortul depunerii unui dosar.

"Noi suntem un pic reticenţi când vine vorba despre naturalizat sportivi. Dar multe ţări din jurul nostru au naturalizat foarte mulţi poloişti. Uite, Croaţia a naturalizat ruşi, chiar spanioli. Italia a luat francezi, francezii la rândul lor au luat italieni. Adică se naturalizează între ei în funcţie de valoare, de posturile pe care are fiecare nevoie. Pentru că dacă e un jucător bun, care are valoare, normal că ţi-l doreşti. Şi dacă una dintre condiţii e să îl naturalizezi, pentru ei e uşor. Pentru noi, din păcate, birocraţia asta prezentă peste tot, nu doar la procedura de naturalizare, ne omoară. Şi de aia noi, la polo, tot timpul ne-am speriat aşa şi ne-am retras din orice demers de a naturaliza pe cineva. Nu e uşor, te loveşti de tot felul de lucruri şi durează mult timp", a afirmat el.

"Deci naturalizarea nu este o soluţie pe care să o refuzăm din start. Nu, dar din cauza birocraţiei facem tot timpul un pas înapoi. Şi atunci când ne asumăm să facem demersurile astea, ne asumăm şi un orizont de timp foarte lung (n.r. - pentru realizarea naturalizării), din păcate. Şi atunci când facem chestia asta, facem o analiză serioasă, dacă într-adevăr merită eforturile şi tot ce avem noi nevoie, Dacă ne ajută pentru doi ani, pentru trei, atunci da, OK. Dar altfel nu ne înhămăm. E foarte important şi postul respectiv. Dacă ai jucători români buni acolo, nu mai are sens să mai aduci un naturalizat. Depinde apoi şi de federaţie, de disciplina sportivă. De exemplu, eu îl înţeleg şi pe domnul Romanescu la tenis de masă că nu vrea să naturalizeze. Adică îi înţeleg punctul de vedere. Dacă ai jucători de valoare cum e (Elizabeta) Samara, cum e Bernadette (Szocs), în ultimul timp am mai urcat şi la băieţi... pentru ce să aduci? Noi întotdeauna am avut tradiţie la tenis de masă", a adăugat Matei.

”Sportivii buni de afară cer bani dacă vrei să-i naturalizezi. E normal”

În opinia sa, un argument pentru naturalizarea unui sportiv o reprezintă şi partea financiară: "Toţi sportivii buni de afară cer bani dacă vrei să-i naturalizezi. E normal. Uite, exemplul lui Gardasevic (n.r. - Filip Gardasevic) de la CSM Oradea. E un jucător bun, e un marcator, un golgheter. El e muntenegrean şi a avut ofertă din partea Georgiei, cu bani. Adică: 'Vii la mine, îţi dau 30.000 de euro pe perioada verii şi îmi joci în toate competiţiile'. Păi noi avem 30.000 de euro bugetul pe un an de zile. Deci şi partea financiară e un punct de care trebuie să ţii cont când faci naturalizări".

Alexandru Matei susţine că poloul românesc, dacă ar avea buget şi condiţii de antrenament ca alte ţări, nu ar mai avea nevoie de naturalizări. El este de părere că România dacă ar avea bugetul şi condiţiile Italiei s-ar putea lupta pentru o medalie olimpică în 2032.

"Dacă ne-ar da nouă cineva toate condiţiile de pregătire de la A la Z pe care le are Olanda, care a naturalizat sportivi, crede-mă că eram campioni olimpici. E simplu. Deci, dacă ne-ar da cineva cel puţin 75% din condiţiile Italiei şi îţi promit că mă duc şi eu să mă lupt la medalii în trei ani de zile. Dar trei ani de zile dă-mi ce are Italia. Că eu am bază de selecţie, am jucători... Şi am şi antrenor bun, am ce trebuie. Dă-mi ce are Italia şi promit că la Jocurile Olimpice, poate nu în 2028, dar în 2032 spun sigur că mă calific şi mă lupt şi eu la medalie. Dar dă-mi ce are Italia. Păi Italia are 5 milioane de euro buget anual şi atunci despre ce vorbim?", a mai spus Matei.

Federația Română de Polo: ”Naționala României intră în competiție cu un obiectiv clar: calificarea la turneul final!”

”România începe lupta în Men’s Division 2!

📅 7–13 aprilie

Naționala României intră în competiție cu un obiectiv clar: calificarea la turneul final!

Se califică primele două echipe din clasament, plus Australia, în calitate de organizator al fazei finale.

🇷🇴 Primele 3 meciuri sunt decisive pentru parcursul nostru:

📌 Ziua 1: România - Slovacia

📌 Ziua 2: România - Africa de Sud

📌 Ziua 3: România - Malta

Aceste partide sunt extrem de importante pentru poziționarea în clasament. În funcție de rezultatele obținute, vom afla ulterior cu cine ne încrucișăm în fazele următoare ale competiției.

Susținem tricolorii în drumul lor spre calificare!

Hai, România! 🇷🇴”, a postat zilele trecute Federația Română de Polo.