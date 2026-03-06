Ionuț Radu, întrebat direct: ”Ești lider în vestiar?”

Ionuț Radu a impresionat în Spania atât prin calitățile arătate în poarta lui Celta Vigo, dar și prin felul său prin care s-a făcut plăcut atât în rândul colegilor, dar mai ales al fanilor echipei.

Întrebat dacă este un lider în vestiarul echipei, portarul echipei naționale a răspuns fără să stea pe gânduri.

”Nu știu, este pur și simplu personalitatea mea. Îmi place să fac parte dintr-un grup alături de toată lumea, de echipă și de fani. Trebuie să ne bucurăm puțin de viață. În fotbal, toată lumea vorbește mereu despre presiune, dar să joci este o plăcere. Până la urmă este tot un joc, unul foarte important, dar totuși un joc”, a spus Ionuț Radu, conform AS.com.

Unul dintre lucrurile inedite cu care Ionuț Radu a atras atenția este felul în care apare în fotografiile de grup realizate după victoriile echipei. Portarul stă în cap, în timp ce restul echipei se așază în jurul lui.

Radu le-a explicat jurnaliștilor spanioli cum a ajuns la această manieră de a sărbători reușitele echipei.

”În Ibiza, cu prietenii mei, pe o barcă. În timp ce navigam, am încercat de o mie de ori și, în final, o fotografie a ieșit bine. După aceea m-am gândit că ar fi o idee bună să fac asta și cu Celta dacă vom câștiga”, a mărturisit goalkeeper-ul.