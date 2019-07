WIMBLEDON 2019: Invazie de vedete la Simona Halep - Elina Svitolina! David Beckham, Virgil van Dijk si miliardarul Richard Branson. FOTO

Simona Halep are o sansa uriasa de a juca prima finala din cariera la Wimbledon. Halep se bate cu Elina Svitolina, aflata la prima semifinala de Grand Slam din cariera. Scorul general este 4-4 intre cele doua jucatoare, iar lupta se anunta crunta intre Halep si Svitolina.



Ca in fiecare an, o multime de vedete asista la fazele finale de la Wimbledon! David Beckham a sosit in loja alaturi de miliardarul Richard Branson, proprietarul imperiului britanic Virgin. Si Virgil van Dijk, proaspatul castigator de Champions League cu Liverpool asista azi la cele doua semifinale de la Wimbledon. Si celebrul cantaret britanic Cliff Richard a fost surprins in loja VIP in timpul meciului Simona Halep - Elina Svitolina. Si ducesa Meghan Markle e asteptata la semifinala dintre Serena Williams si Barbora Strycova, prietenia dintre fosta actrita si Serena fiind cunoscuta.

"To be here now is something special"

From one great stage to another, @LFC football player @VirgilvDijk is looking forward to an action-packed day at #Wimbledon pic.twitter.com/5HNEn1ncDc