Premiat de nenumărate ori și considerat unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din istorie, Lionel Messi a reușit să surprindă plăcut inclusiv la 38 de ani. În primul pas al „ultimului dans” pentru Argentina, la Cupa Mondială 2026, Messi a înscris fiecare din cele trei goluri ale țării sale, împotriva Algeriei.

Deși evoluează pentru Inter Miami, din 2023, Messi nu a arătat deloc lipsa de competitivitate așteptată, în contextul în care își măsoară forțele în MLS, un campionat care nu se află printre cele mai intense competiții din lume.

Lionel Messi nu vrea să se retragă atât timp cât se simte bine pe teren

Golurile unu și trei au arătat nu doar că Lionel Messi are, în continuare, simțul porții mai puternic dezvoltat decât oricine, ci și că este capabil să avanseze rapid, cu mingea la picior, chiar și la această vârstă.

Reușitele l-au condus pe Lionel Messi pe primul loc al clasamentului marcatorilor din istoria Cupei Mondiale, chiar dacă, pentru moment, argentinianul împarte poziția cu germanul Miroslav Klose (16 goluri). Messi are șanse uriașe de a se desprinde în ierarhie, având în vedere că Argentina are de întâlnit Austria și Iordania, în ultimele meciuri din grupă.