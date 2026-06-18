GALERIE FOTO Ce a spus Messi despre Nadal, după ce a reușit o triplă împotriva Algeriei

Ce a spus Messi despre Nadal, după ce a reușit o triplă împotriva Algeriei Cupa Mondiala
Marcu Czentye
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Lionel Messi a vorbit despre spaniolul Rafael Nadal, după ce a înscris golurile meciului Argentina - Algeria 3-0.

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Lionel MessiArgentinarafael nadalCupa Mondiala
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Premiat de nenumărate ori și considerat unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din istorie, Lionel Messi a reușit să surprindă plăcut inclusiv la 38 de ani. În primul pas al „ultimului dans” pentru Argentina, la Cupa Mondială 2026, Messi a înscris fiecare din cele trei goluri ale țării sale, împotriva Algeriei.

Deși evoluează pentru Inter Miami, din 2023, Messi nu a arătat deloc lipsa de competitivitate așteptată, în contextul în care își măsoară forțele în MLS, un campionat care nu se află printre cele mai intense competiții din lume.

Lionel Messi nu vrea să se retragă atât timp cât se simte bine pe teren

Golurile unu și trei au arătat nu doar că Lionel Messi are, în continuare, simțul porții mai puternic dezvoltat decât oricine, ci și că este capabil să avanseze rapid, cu mingea la picior, chiar și la această vârstă.

Reușitele l-au condus pe Lionel Messi pe primul loc al clasamentului marcatorilor din istoria Cupei Mondiale, chiar dacă, pentru moment, argentinianul împarte poziția cu germanul Miroslav Klose (16 goluri). Messi are șanse uriașe de a se desprinde în ierarhie, având în vedere că Argentina are de întâlnit Austria și Iordania, în ultimele meciuri din grupă.

Lionel Messi

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Messi, mesaj de admirație pentru Nadal

Concentrat la ce are de făcut în Cupa Mondială, Lionel Messi s-a arătat însă atent și la ce se întâmplă în lumea sportului. L-a lăudat pe Rafael Nadal, un alt stângaci care a rescris, în anii recenți, istoria sportului.

„Iubesc să joc fotbal. A fost pasiunea mea, de când sunt mic, iar, când sunt apt de joc, dau totul,” a punctat Messi, după meciul cu Algeria.

„Mă pot identifica cu el.”

Dezvăluind cu ce își ocupă timpul liber avut între partidele oficiale de la Cupa Mondială, Lionel Messi a precizat că urmărește serialul lui Rafael Nadal.

„Acum, ne uităm la serialul lui Rafa Nadal și realmente mă pot identifica cu el. Cred că suntem asemănători. Și eu vreau mereu să dau totul, vreau mereu să mă simt bine și să mă distrez.

Cât timp mă voi simți bine, voi fi pe teren,” a declarat Lionel Messi, notează site-ul oficial al circuitului ATP.

Lionel Messi va putea fi urmărit în prime-time, în Europa, în al doilea meci de la Campionatul Mondial. Luni, 22 iunie, Argentina primește replica Austriei, de la ora 20:00.

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