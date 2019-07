Simona Halep, AVERTIZATA inaintea semifinalei cu Svitolina: "Daca se da in spate, a pierdut!" Mesajul lui Tiriac

Simona Halep se bate azi cu Elina Svitolina in semifinale la Wimbledon.

Simona Halep a impresionat la Wimbledon si are sansa de a juca prima finala din cariera pe iarba londoneza.

Halep vine dupa un an fara trofee, in care s-a chinuit dupa despartirea de Darren Cahill, dar si cu mai multe accidentari.

Tiriac e convins insa ca la Wimbledon poate sa cucereasca trofeul dupa ce a depasit toate obstacolele. Nu ii va fi usor cu Elina Svitolina, jucatoare cu care a avut batalii pe muchie de cutit in faze importante.



Tiriac: Simona Halep joaca de trei ori mai bine decat in primul tur

"Halep vine dupa un an greu. A avut multe probleme cu accidentarile, dar totusi reuseste sa ajung in semifinale intr-un mod comod. Poate bate pe oricine, dar poate si sa piarda la multe. Vom vedea ce Halep vom avea in semifinale. In orice caz, joaca de trei ori mai bine decat in primul tur", a spus Tiriac intr-un interviu pentru Prosport.



Tiriac, avertisment pentru Halep: Daca se da in spate, a pierdut!

"Matematic si pe hartie, Simona poate castiga cu oricare. Si destul de usor! Nu va fi, insa, usor cu Svitolina, dar trebuie sa joace tenisul ei. Trebuie sa stea aproape de linie. Daca se da in spate, a pierdut", a mai spus Tiriac.

Meciul dintre Simona Halep si Elina Svitolina e live pe Sport.ro de la ora 15:00!