"Ai de mine, asta mi-a zis si Darren Cahill!" Tiriac dezvaluie ce a schimbat Simona Halep in jocul ei la Wimbledon

Simona Halep se bate azi cu Elina Svitolina in semifinale la Wimbledon 2019.

Simona Halep nu e specialista pe iarba, insa jocul ei la Wimbledon a fost la nivel ridicat, iar romanca are o noua sansa de a juca finala, dupa semifinala pierduta in 2014. Ion Tiriac este la Londra si o ajuta pe Simona, la fel si Darren Cahill.

Imediat dupa meciul cu Cori Gauff, Simona Halep a mers la antrenament si a exersat serviciul, capitol la care a suferit. Astazi se dueleaza cu Elina Svitolina in semifinala de la Wimbledon.



Tiriac, despre cum o ajuta pe Simona Halep la Wimbledon 2019



"Simona are un antrenor si acum, este un roman si este in semifinale la Wimbledon. Vorbeste si cu Darren. In cartea mea, dar cu alte adrese, Darren este unul dintre foarte putinii care cred ca stie ceva despre tenis.

Va dau un singur exemplu, acum doua zile, domnisoara Simona Halep imi spune: „Am batut-o pe asta, dar am servit al dracului de prost. M-am dus si m-am antrenat imediat dupa ce am terminat, m-am dus sa servesc”. I-am spus: „Intreaba-l pe Darren asta, nu este el acolo, dar te vede pentru ca iti comenteaza meciurile. Eu as arunca mingea mai jos...”. „(n.r. reactia Simonei) Vai de mine si de mine, asta mi-a spus acum o ora si el”.

Sunt niste lucruri care unul, intr-adevar, le pipaie si le vede. Dar, cineva apoi trebuie sa le implementeze. Eu nu cunosc nicio alta implementare la sport decat repetitia. Adica, acel lucru trebuie sa-l respecti de 1.000 de ori. Dupa ce ai facut asta, poti sa pretinzi ca mingea trebuie sa se duca acolo. Jocul pe iarba este ceva mai repede, deplasarea pe iarba este putin diferita.

Dar fata asta are un talent iesit din comun. Pentru ca, altfel, un om sau o „oama” nu ar avea niciun fel de sansa sa fie in semifinala la Wimbledon, cu antrenamentul care nu l-a facut toate lunile respective din motive foarte justificate", a declarat Tiriac pentru ProSport.





Tiriac a antrenat o multime de legende din tenis!



"Eu discut foarte putin cu ea despre sfaturi. In primul rand, cu tot respectul pentru tehnicieni, sa-mi spuneti si mie un antrenor care a luat un jucator la 14-15 ani si l-a facut campion mondial. Aratati-mi unul.. Si am mai facut si altul, si am mai facut si altul.

Eu cu treaba asta ma laud al dracului de mult. Nastase nu este al meu, este al lui Steaua. Dar de pe la 17 ani a stat pe langa mine, nu pe langa Steaua. Pe Vilas l-am luat la 17 ani si l-am dus unde l-am dus. Pe Becker, la 14 ani si l-am dus unde l-am dus.

Si antrenor, si manager, si de toate. Safin, tot asa, l-am luat de tanar si l-am dus unde l-am dus. Nu prea bine, pentru ca s-a lasat mai repede decat trebuia. Ivanisevic... Deci, spunand treaba asta, este foarte greu sa spui antrenor, antrenor, antrenor.

Mai mult decat atat, unui jucator nu poti sa-i dai mai mult in cap decat o singura problema. Daca ii dai trei probleme, nu are cum sa le rezolve in acelasi timp, ca nu stie care este prima, a doua, a treia. Si atunci e foarte greu si prefer sa-l las", a adaugat fostul tenismen intr-un interviu pentru ProSport.