 WIMBLEDON 2019 | FABULOS! Un jucator rateaza propria petrecere a burlacilor din cauza semifinalei!"Nu ma asteptam sa ajung pana aici"

Capul de afis al semifinalelelor de la Wimbledon este meciul dintre Federer-Nadal, dar stirea zilei vine din cealalta semifinala care se va disputa intre Djokovic si Roberto Bautista-Agut.

Jucatorul iberic a avut un parcurs incredibil la acest turneu si reprezinta marea surpriza a turneului de la Wimbledon.

Roberto Bautsita-Agut urmeaza sa se insoare si a spus in cadrul unei conferinte de presa ca va rata propria petrecere a burlacilor, organizata in Ibiza.

"Planul era sa fiu in Ibiza acum. Totul era pregatit, sase dintre prietenii mei sunt deja acolo, dar, sincer sa fiu, ma simt mai bine ca sunt la Londra. Cred ca pana la urma vor veni si ei aici", a spus Bautista-Agut.

'I'd planned to be in Ibiza right now': Roberto Bautista Agut missing his own stag party #Wimbledon https://t.co/Rh0S36EXAe pic.twitter.com/JaKKHAwKo9