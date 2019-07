Ce a patit barbatul care a incercat sa-si faca poza langa ducesa Meghan Markle la Wimbledon! Paznicii au intervenit imediat. FOTO

Un spectator de la Wimbledon s-a apropiat mult prea mult de ducesa Meghan Markle la semifinala dintre Serena Williams si Barbora Strycova.

Serena Williams a fost sustinuta la semifinala de la Wimbledon cu cehoaica Barbora Strycova de prietena ei buna, ducesa Meghan Markle. In timpul partidei, un barbat s-a apropiat de ducesa Meghan si a facut un selfie, insa un paznic a aparut si l-a oprit pe acesta. "Va rog sa le oferiti putina intimitate", i-a spus omul de la securitate spectatorului. In realitate, acesta isi facea un selfie cu jucatoarele pe teren si spune ca nici nu a observat-o pe Meghan langa el.

"Putin imi pasa sa fac o poza cu Meghan, Harry sau alt membru al familiei regale. Daca as face, as intreba inainte. Eram interesat sa prind un video cu Roger Federer in actiune", a spus barbatul in varsta 58 de ani, inginer de meserie.

Meghan Markle a cerut organizatorilor de la Wimbledon sa aiba grija sa nu fie fotografiata la meciurile la care asista.

"E o nebunie, faceam un selfie ca sa-i trimit nevestei mele. Era cel mai bun loc pe care l-am prins in ultimii 15 ani si am vrut sa ma laud pentru ca sotia mea n-a vrut sa vina cu mine", a mai spus barbatul in The Sun.



Meghan Markle vine s-o vada pe Serena Williams la finala cu Simona Halep!

Ducesa de Saussex, Meghan Markle, va fi prezenta in tribuna la Wimbledon la finala de sambata dintre Simona Halep si Serena Williams. Halep s-a calificat in finala dupa ce a invins-o pe Elina Svitolina cu 6-1; 6-3; in timp ce Serena a trecut de Strycova cu 6-1; 6-2. E a 11-a finala din cariera pentru Serena Williams, in timp ce Simona Halep e la prima finala.

