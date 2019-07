SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS FINALA WIMBLEDON | Serena si-a dezvaluit marea FRICA inaintea duelului din finala: "Cred ca asta este cheia! Nu am uitat ce s-a intamplat!"

Simona Halep si Serena Williams se vor intalni pentru a 12-a oara.

Simona Halep a reusit sa se califice in premiera in finala de la Wimbledon dupa 6-1 6-3 cu Elina Svitolina si are in fata provocarea suprema: Serena Williams. Americanca incearca sa egaleze recordul de Grand Slam-uri al lui Margaret Court, 24 de titluri!

Acest lucru nu o intereseaza prea tare pe Simona: "Sunt disperata sa castig Wimbledon-ul mai mult decat sa o opresc pe ea" a spus Simona, inainte sa stie ca adversara ei chiar va fi Williams.

Cuvinte superbe ale Serenei

Serena Williams o conduce cu 9-2 pe Simona Halep la meciurile directe, insa prima victorie a Simonei i-a ramas in minte (cealalta a fost un abandon al Serenei). Este vorba de cea de la Turneul Campioanelor in 2014, 6-0 6-2 pentru romanca. Serena a adus aminte chiar de acel meci.

"Sunt atatea lucruri impresionante la ea. Tenacitatea ei, abilitatea de a progresa in continuare, de a gasi putere. Nu o pot subestima. Este o mica forta bruta. A incheiat anul ca numar 1 de doua ori. Acum simt ca si-a revenit. Vrea sa demonstreze ca poate sa o faca din nou (sa castige un Grand Slam).



Cred ca cheia meciurilor noastre e acea infrangere pe care am avut-o in fata ei. Nu am uitat. A jucat incredibil. Asta ma face sa stiu nivelul la care a jucat, la care poate juca. Trebuie sa fiu mai buna decat a fost ea atunci" a spus Serena Williams.