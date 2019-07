"Am invatat ca am o sansa! Acum e sansa mea!" Simona Halep, despre duelul cu Serena Williams din finala de la Wimbledon: "Am cateva lucruri de imbunatatit!"

Simona Halep - Serena Williams este finala de la Wimbledon 2019!

Simona Halep a invins-o in semifinale pe Elina Svitolina, scor 6-1 6-3, iar Serena Williams a invins-o cu 6-1 6-2 pe Barbora Strycova, astfel ca cele doua se vor intalni in finala de la Wimbedon.

Simona Halep a sustinut o conferinta de presa dupa semifinala si a vorbit despre duelul cu Serena Williams, care o conduce cu 9-2 la intalniri directe. Romanca spune ca acum este sansa ei de a se impune cu Serena Williams.

"Am jucat multe meciuri impotriva Serenei Williams si multe dintre ele au fost stranse. Am invatat ca am o sansa si acum cred ca am sansa sa castig in fata ei. Am un respect deosebit fata de ceea ce a facut si face ea ea in cariera, dar acum ma simt puternica mental inaintea duelului cu ea si vom vedea ce se va intampla!

A fost una dintre jucatoarele care m-au inspirat de-a lungul carierei. Vazand-o cum castiga atatea Grand Slam-uri inseamna foarte mult pentru fiecare dintre noi. Justine Henin a mai fost o inspiratie pentru mine. Orice este posibil, am inceput sa cred mai mult ca, chiar daca joc pe iarba, am sansa mea sa castig

Vreau sa ma concentrez pe lucrurile pe care le pot imbunatati pentru finala. Am cateva lucruri pe care vreau sa le fac mai bine si am nevoie sa le fac mai bine in meciul urmator. Cel putin, sunt in finala, nu pun presiune pe mine, vreau doar sa planific cum sa joc si apoi sa ma bucur de joc", a spus Simona Halep la conferinta de presa.

Serena Williams: "Abia astept meciul de sambata!"

"E bine, mai ales dupa anul acesta, a fost foarte greu. Ma simt bine sa fiu iar in finala. E mult mai bine pentru mine, aveam nevoie de jocuri in picioare, ma simt din ce in ce mai bine si pot sa fac eu ce stiu mai bine.

Iubesc ceea ce fac, ma trazesc in fiecare dimineatea si fac sport, joc tenis in fata multimilor, imi place meseria mea, sunt si buna la ce fac, iar din acest motiv am motive sa merg mai departe.

Simona Halep e un adversar dificil, a jucat incredibil azi, am mai jucat pe iarba pana acum, mereu am avut meciuri grele. Abia astept meciul de sambata", a spus Serena Williams.