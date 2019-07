SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS, FINALA WIMBLEDON | Nebunia pregatita dupa finala: "Indiferent de rezultat, nu arunc rachetele in Tamisa, ma arunc pe mine!"

Marea finala de la Wimbledon intre Simona Halep si Serena Williams este sambata de la ora 16.00!

Simona Halep a reusit sa se califice in doar 74 de minute in finala turneului de la Wimbledon. Succesul cu 6-1 6-3 in fata Elinei Svitolina face ca Simona sa reuseasca sa ajunga in finala a 3-a dintre cele 4 turnee de Grand Slam. Doar US Open mai ramane pentru fostul numar 1 mondial.

Simona a fost extrem de fericita de victoria din semifinale. A fost doar a doua oara cand a ajuns in penultimul act al turneului londonez.



"Sincera sa fiu nu am visat sa fiu in finala, dar am visat sa joc fiecare meci si mi-am dorit sa se intample asta. Mi-am dorit sa joc mai bine de la zi la zi, ceea ce s-a si intamplat. Sa fiu in finala la Wimbledon e un lucru extraordinar. Indiferent de ceea ce se va intampla sambata, eu nu o sa-mi arunc rachetele in Tamisa, o sa ma arunc pe mine in Tamisa" a spus Simona Halep conform Fanatik.

Simona Halep, despre finala cu Serena

Simona Halep va juca pentru a 12-a oara impotriva Serenei Williams in finala Wimbledon de sambata, ora 16.00. Americanca are un avantaj important in meciurile directe.



"Am jucat multe meciuri impotriva Serenei Wiliams, multe dintre ele au avut un scor echilibrat. Am invatat ca am o sansa impotriva ei. Acum cred ca sunt pregatita din punct de vedere mental sa o infrunt. Vom vedea ce se intampla. E o mare provocare pentru mine!



Ea a fost una dintre persoanele care m-au inspirat pentru ca performantele pe care le-a atins ea sunt incredibile, mai ales aici pe iarba. La fel si Justine Henin.



Nu vreau sa ma concentrez pe ce face ea, ci pe jocul meu. Sunt unele lucruri pe care vreau sa le fac mai bine, dar sunt in finala, nu o sa pun presiune pe mine, vreau doar sa-mi fac planul tactic si apoi sa ma bucur de aceasta experienta" a spus Simona Halep in conferinta de presa.