Wimbledon 2019 | Nadal-Federer, Live ora 17:00 | Semifinala de vis! Federer tinteste al 21-lea trofeu de Grand Slam

Nadal-Federer se joaca azi de la 17:00.

Rafael Nadal (2 WTA) si Roger Federer (3 WTA) se vor intalni astazi in cadrul semifinalei de la Wimbledon. Va fi a 40-a intalnire dintre cei doi mari titani ai tenisului si a doua semifinala de la un Grand Slam consecutiv, dupa ce luna trecuta Nadal l-a invins pe Federer in semifinala de la Roland Garros.

Pe iarba este doar a patra confruntare intre cei doi, dupa ce s-au mai intalnit in finalele din 2006, 2007 si 2008, cu Federer castigator in primele doua. Daca se va impune, Federer va ajunge in finala unde va intalni castigatorul meciului dintre Novac Djokovic si Roberto Bautista-Agut. In cazul unui triumf la Wimbledon, Federer va castiga al 9 lea titlu, in schimb ce pentru Nadal ar fi doar al treilea.

"Suntem din nou fata in fata si e foarte greu de spus cine va castiga. Cred ca va fi un meci echilibrat", a spus Nadal pentru BBC.

Nadal a pierdut doar un singur set pana in acest moment la Wimbledon, in meciul cu Kyrgios, pe care l-a invins cu 3-1 la seturi. Federer a cedat un set in primul meci cu Harris, pe care l-a invins cu 3-1 si in sferturi, in fata japonezului Nishikori, pe care l-a invins tot cu 3-1.

39 de meciuri directe s-au jucat intre cei doi, Nadal conducand cu 24-15.

24 de finale au disputat cei doi, iar Nadal conduce cu 14-10

Federer are la Wimbledon 100 de victorii si a ajuns in istorie, niciun alt jucator nu a mai avut atatea victorii la un turneu de Grand Slam.