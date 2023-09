Fabio Fognini „a turbat” când a aflat că nu a fost primit la echipa Italiei de Cupa Davis

Fabio Fognini (36 de ani, 78 ATP) are o experiență de peste 15 ani în echipa Italiei de Cupa Davis, pentru care a câștigat 35 de partide, dintr-un total de 55 jucate în tricoul echipei sale naționale.

Cu Jannik Sinner absent anunțat în faza grupelor Cupei Davis, din luna septembrie, majoritatea se aștepta ca Filippo Volandri - căpitanul nejucător italian - să apeleze la serviciile experimentatului Fognini.

Fabio Fognini acuză lipsa de respect cu care i-a fost refuzată intenția de a juca la Cupa Davis

Enervat la culme, Fognini a rupt tăcerea și a anunțat că a fost tratat nedrept de conducătorul echipei italienești, specificând că zvonurile retragerii sale din echipă sunt nefondate.

„Am citit în presă că am decis și am cerut să mă retrag, să mă odihnesc și să iau o pauză. E fals și iritant. Îmi pare rău că transparența și sinceritatea nu au fost folosite. Povestea mea nu merită asta.

Cu câteva săptămâni în urmă am fost preselecționat. Apoi, luni am fost sunat de căpitan; dintr-odată, nu mă mai încadram în planurile lui, fără explicații justificabile și în moduri cu care nu am fost de acord, lipsite de respect față de palmaresul meu,” a declarat Fabio Fognini pentru Corriere dello Sport.

Fabio Fognini - fost număr 7 ATP - are 8 titluri ATP în palmares. În 2023, tenismenul născut în Sanremo a câștigat 14 din cele 29 de meciuri oficiale jucate.