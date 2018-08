"VOI SUNTETI SANATOSI LA CAP?! Cum adica a pierdut?!" Ilie Nastase, socat de eliminarea Simonei Halep de la US Open

Simona Halep a fost eliminata pentru al doilea an consecutiv inca din turul 1 de la US Open.

Simona Halep a fost eliminata inca din primul tur al turneului de la US Open pentru a doilea an conecutiv. Romanca a pierdut in doua seturi meciul cu estoniana Kaia Kanepi, locul 44 WTA, scor 2-6, 4-6.

Primul lider mondial al circuitului masculin de tenis, Ilie Nastase, a fstsupins de infragerea suferita de romanca din fruntea clasamentului mondial: "Voi sunteti sanatosi? Cum sa piarda? Cand? Nu se poate. Stati sa imi revin si eu. Dar stati asa ca a mancat bataie de la Kanepi. Tipa asta nu este o jucatoare rea, iar daca a batut liderul mondial atunci inseamna ca are valoare. Acum trebuie sa fim cu totii langa Simona Halep. Nu trebuie sa o panicam si noi din tara cu o presiune in plus. Sunt sigur ca cea mai suparata este ea. Si eu am mai luat castane din astea la viata mea cand eram lider mondial. Daca suntem romani adevarati acum trebuie sa ii trimitem mesaje, acum cand este la greu. Nu doar atunci cand facem nunti", a spus Ilie Nastase pentru Fanatik.ro