HALEP - KANEPI LIVE US OPEN | Ce i-a spus Cahill Simonei inainte de ultimul Grand Slam al anului! "E dificil!"

Simona Halep joaca in primul tur la US Open impotriva estoniencei Kaia Kanepi.

Simona Halep a dezvaluit ce a discutat cu Darren Cahill inainte de ultimul turneu de Grand Slam al anului.

Antrenorul australian nu a fost multumit de tragerea la sorti si este de parere ca partea de tablou a romancei este una extrem de grea.

Simona Halep se poate intalni in turul al treilea cu Anastasia Pavlychenkova si cu una dintre surorile Williams in faza optimilor de finala.

"Darren mi-a spus ca am parte de cea mai dificila parte de tablou de la US Open. Crede ca e dificil, insa o voi lua meci cu meci. Important este sa castig primul meci si apoi voi beneficia de un plus de incredere", a spus Simona pentru EuroSport.

In ciuda traseului dificil, Halep este optimista si nu simte presiune, dupa cum a explicat intr-o conferinta de presa. Avand in vedere ca a pierdut in primul tur la editia din 2017, Simona nu are de aparat niciun punct la turneul din acest an.

"E o sansa mare sa visez ca pot castiga un alt turneu important", a marturisit romanca.

Simona Halep joaca luni, de la ora 18:00, meciul cu jucatoarea din Estonia, Kaia Kanepi, in primul tur de la US Open.

Liderul mondial a reusit sa mai doboare o bariera in tenisul feminin

Potrivit unui articol de pe site-ul WTA, Simona Halep a inceput luni, cea de-a 26-a saptamana consecutiva petrecuta pe locul de lider mondial in WTA. Intr-o ierarhie alcatuita in ultimii 10 ani, Simona ocupa locul 5 in clasamentul sportivelor care au stat cele mai multe saptamani consecutive pe primul loc in lume.

US Open 2018 reprezinta primul turneu de Grand Slam dupa Wimbledon 2016 dupa care liderul mondial nu se poate schimba. Asadar, Simona Halep este sigura ca isi va pastra suprematia in circuitul feminin de tenis indiferent de rezultatul pe care-l va inregistra la New York.

In ultimul deceniu, cele mai multe saptamani la rand pe locul 1 le are Serena Williams (186). Americanca a mai avut o perioada in care s-a aflat pentru 49 de saptamani pe primul loc si se afla la egalitate cu Caroline Wozniacki. Pe locul patru este bielorusa Victoria Azarenka, aceasta avand 32 de saptamani la rand.