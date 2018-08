SIMONA HALEP, US OPEN | "Daca ai putea sa alegi, cu cine te-ai duela in finala?" Raspunsul surprinzator dat de Simona Halep

Simona Halep si-a declarat inca o data admiratia pentru belgianca Justine Henin.

Simona Halep a declarat in nenumarate randuri ca idolul ei din tenis este Justine Henin, castigatoare a 7 titluri de Grand Slam. De curand, constanteanca din fruntea clasamentului mondial a fost intrebata la Flushing Meadows cu cine ar alege sa joace o finala de Grand Slam daca ar putea sa-si aleaga adversarul.

Fara sa stea pe ganduri, romanca din fruntea clasamentului mondial a raspuns "Justine Henin".

Si belgianca a recunoscut ca ii place mult jocul Simonei Halep: "Imi place mult jocul Simonei, poate pentru ca ma regasesc si eu in el. Este o fata care nu se poate baza pe talie, asa cum am fost si eu, ce a fost nevoita sa se dezvolte fizic si sa realizeze un tenis diversificat, cu inteligenta si viziune pe teren. Simona este capabila sa contracareze diferenta de talie cu adversarele ei prin plasament, pozitionare, angajament, tehnica. Halep serveste mai bine ca mine, e mai completa ca mine, are nevoie doar de un declick mental", a spus Henin in trecut.