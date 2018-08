SIMONA HALEP, US OPEN | Explozie de nervi a Simonei Halep in meciul cu Kanepi: a dat cu racheta de pamant pana a facut-o praf!

Simona Halep a pierdut primul set al meciului cu Kanepi, scor 2-6. Setul secund a inceput tot cu estoniana la conducere.

Simona Halep are parte de un debut extrem de dificil la US Open 2018, in fata unei adversare de 33 de ani. Kanepi i-a luat primul set cu 6-2 si o conduce in cel de-al doilea cu 2-0. De nervi, Simona Halep a dat cu racheta de pamant pana a rupt-o.