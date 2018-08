Simona Halep a fost eliminata inca din primul tur al turneului de la US Open.

Simona Halep a pierdut in doua seturi meciul cu estoniana Kaia Kanepi, locul 44 WTA, scor 2-6, 4-6.

La final, Kanepi s-a declarat extrem de incantata de faptul ca a invins pentru a doua oara in cariera un numar unu mondial.

"E o zi mare. Ieri, ma gandeam ca am invins o singura data un numar unu si ca am o sansa azi. Atuul meu a fost ca am ramas agresiva pe toata durata partidei", a spus Kanepi imediat dupa meci.