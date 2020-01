Experimentatul jucator de dublu Ivan Dodig (numar 12 ATP) a reusit cea mai impresionanta lovitura a inceputului de an in circuitul ATP.

Croatul a avut un reflex incredibil la fileu, reusind sa-si lobeze adversarii din intoarcere, in timp ce se afla cu spatele la terenul advers.

Shot of the tournament? This one passed a video review and the winner counts.#ATPCup | #Sydney | ???????? #TeamCroatia pic.twitter.com/V1SsdQbQxk