Simona Halep sustine intoarcerea diasporei acasa in 2020: "Sper sa fie cat mai multi spectatori la meciurile mele, dar sa fie in vizita!"

Simona Halep se mandreste cu romanii care vin sa o sustina pretutindeni.

Simona Halep simte iubirea romanilor de pretutindeni care vin sa o incurajeze la turneele pe care le joaca in Europa, America de Nord sau Asia.

”Sper sa fie cat mai bine in Romania si sa se intoarca acasa, le este dor de casa si prietenii lor. Oriunde ma duc am suporteri, steagul Romaniei este pe toate arenele din lume si sunt mandra de acest lucru," a spus Simona Halep pentru Digi.



"Sunt mandra ca acesti oameni nu au uitat de tara noastra si vin sa sustina o romanca. Sper sa fie cat mai multi spectatori la meciurile mele, dar sa fie in vizita!", a adaugat numarul 4 WTA pentru aceeasi sursa.

Simona Halep va debuta in sezonul 2020 la WTA Adelaide International, competitie care va incepe in data de 12 ianuarie. Halep va fi acompaniata in orasul natal al lui Darren Cahill de alte jucatoare importante ale circuitului feminin, precum Angelique Kerber, Ashleigh Barty, Petra Kvitova, Kiki Bertens, Sloane Stephens, Johanna Konta, Sofia Kenin, dar si Alison Riske sau Daniele Collins.