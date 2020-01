Simona Halep sare in ajutorul victimelor din Australia! Gestul SUPERB facut de romanca si provocarea pentru Darren Cahill

Jucatoarea a postat pe contul oficial de Twitter o provocare pentru ea si Darren Cahill prin care va strange multi bani pentru victimele incendiilor din Australia.

Halep a anuntat ca doneaza cate 200 de dolari de fiecare data cand il va enerva pe Darren Cahill in timpul meciurilor.

"Ei bine, stiti ca iubesc Australia, dar in acelasi timp stiti ca nu reusesc multi asi.

Cu toate astea, vreau sa ajut. Provocarea mea este urmatoarea: de fiecare data cand il voi enerva pe Darren Cahill in timpul meciurilor din Australia, voi dona cate 200 de dolari. Astfel voi strane mult mai multi bani", a scris Simona Halep pe Twitter.

Well guys, you know I love Australia, but you also know I don't hit too many aces ????

Sooo I want to help and my pledge is this... every time I give @darren_cahill a hard time in my box during all my matches in Aus, I will donate $200.

This way I will raise a lot more money ❤️????????