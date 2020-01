VIDEO IREAL: Monfils a ridicat publicul in picioare la Cupa ATP 

Din articol Gael Monfils, iubitul numarului 6 WTA

Gael Monfils face show la Cupa ATP.

Gael Monfils a produs un moment de senzatie in a doua zi a Cupei ATP. Francezul a fost de neinvins in meciul cu chilianul Christian Garin, incheiat 6-3, 7-5 pentru favorit.

La scorul de 6-3, 4-4, 15-30, Gael a fost autorul celui mai spectaculos punct al meciului, afisand un joc defensiv extraordinar, care i-ar face invidiosi pana si pe Rafael Nadal sau Novak Djokovic.

Gael Monfils, iubitul numarului 6 WTA



Monfils si Elina Svitolina s-au pozat in Australia, acolo unde ambii tintesc cele mai bune rezultate ale carierei la Australian Open.

Pentru jucatoarea din Ucraina, o calificare in semifinale la Melbourne ar reprezenta apogeul carierei de pana acum, Elina calificandu-se in sferturile de finala la ultimele doua editii. Gael Monfils a ajuns o singura data in sferturi la Openul Australian, in 2016.