S-A STABILIT DATA primului meci al anului 2020: DUEL TARE pentru Simona Halep

Simona Halep si-a stabilit data primului meci in sezonul 2020.

Simona Halep a ajuns la Adelaide, orasul unde va juca primul turneu oficial in sezonul 2020 al circuitului WTA. Competitia WTA Adelaide International va avea loc intre 13-18 ianuarie, iar Halep ar putea primi replica uneia dintre Ashleigh Barty, Angelique Kerber, Petra Kvitova, Kiki Bertens, Sloane Stephens, Johanna Konta.

Pana atunci, Simona isi continua procesul de acomodare la caldura verii din Australia in timp ce se antreneaza pentru ceea ce ar putea fi cel mai de succes sezon la Antipozi pentru ea.

World Number 4 Simona Halep back in Adelaide and together again with coach Darren Cahill #9News pic.twitter.com/5obps86dai — Jack Berketa (@JackBerketa9) January 4, 2020

Simona Halep vs. Angelique Kerber intr-un meci demonstrativ programat pentru 12 ianuarie



Halep o va acompania pe Angie Kerber intr-un eveniment caritabil, "Rally for Resilience" in urma caruia vor fi stransi bani pentru Fundatia Australiana de Tenis. Simona si Angelique nu vor juca la simplu, ci la dublu, alaturi de invitatii speciali ai meciului demonstrativ.

"Am ganduri bune, pozitive, plec cu mare drag in aceasta deplasare. M-am pregatit foarte bine si la Dubai, si acasa. Sunt bucuroasa si sper sa fie cat se poate de bine anul acesta. Nu pot sa va spun ce dorinta mi-am pus la trecerea dintre ani, pe urma nu se mai indeplineste. Inca mai cred in lucrurile astea. Imi doresc maximum, sper sa fiu cat se poate de bine pregatita la Melbourne. Este cel mai important turneu. Am o perioada destul de buna inainte pentru pregatire si am incredere ca o sa fie bine. Ma simt foarte bine fizic, nu am nicio problema, m-am antrenat bine. Sunt puternica pe picioare, pe tot corpul," a spus Simona Halep la plecarea din tara.