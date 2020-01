VIDEO: Imagini SOCANTE! Tsitsipas a dat cu racheta de banca si l-a lovit pe tatal sau! Mama lui a venit imediat la marginea terenului

Scene de necrezut la meciul de ATP Cup dintre Tsitsipas si Kyrgios!

Tsitsipas nu si-a putut controla gesturile in timpul partidei! A lovit puternic cu racheta in banca si l-a atins pe tatal sau! Parintele s-a ridicat socat si a plecat de langa Stefanos! La marginea terenului a venit si mama jucatorului, care l-a luat la rost! Incidentul a venit in finalul setului 1, pierdut de Tsitsipas in tie-break, 6-7.

Tsitsipas nu s-a calmat nici in setul 2, in care a trimis o mingea spre marginea terenului. A fost din nou nevoie de interventia mamei sale pentru ca jucatorul sa se potoleasca.