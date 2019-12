VIDEO | CUM L-A ENERVAT NADAL PE TSITSIPAS si ce-a facut grecul cu racheta | Novak Djokovic a facut SHOW: lovitura NEMAIVAZUTA la fileu

Din articol Spectacol marca Novak Djokovic la Mubadala

Novak Djokovic a inventat o noua lovitura la Mubadala, iar Stefanos Tsitsipas si-a pierdut rabdarea in finala de trei ore si cincisprezece minute pierduta in fata lui Rafael Nadal.

Turneul demonstrativ de tenis organizat la Abu Dhabi s-a incheiat cu victoria lui Rafael Nadal, dupa ce spaniolul l-a invins intr-o finala de 3 ore si 15 minute pe grecul Stefanos Tsitsipas.

Lungimea si gradul ridicat de dificultate al meciului l-a dus pe campionul Turneului Campionilor la limita pierderii calmului, in vreme ce Novak Djokovic a facut show in finala mica, surprinzandu-l pe rusul Karen Khachanov cu o lovitura ingenioasa la fileu.

Spectacol marca Novak Djokovic la Mubadala



In semifinale, Tsitsipas a trecut de Djokovic in trei seturi, scor 3-6, 7-6, 6-4, iar Rafael Nadal n-a avut emotii in fata lui Khachanov, in fata caruia a cedat doar patru game-uri.

In finala mica, Nole s-a impus cu 7-5, 6-3, iar Nadal i-a provocat lui Tsitsipas in finala mare cea de-a doua infrangere in cursul a cinci saptamani. Rezistenta lui Rafa l-a dus pe culmile disperarii pe Tsitsipas, care a reactionat nervos in timpul finalei. A fost 6-7, 7-5, 7-6 pentru numarul 1 mondial, care ajunge acum la noua victorii consecutive inaintea sezonului 2020.