Vecino a fost transferat gratis de Celta Vigo

Lazio Roma l-a cedat gratis la Celta Vigo pe experimentatul Matias Vecino. Mijlocașul sud-american a semnat un contract valabil până în 2027 cu trupa din regiunea Galicia, unde va fi coleg cu internaționalul român Ionuț Radu. Trupa antrenată de Claudio Giraldez se află pe locul al șaselea în La Liga, a fost eliminată de Albacete din Copa del Rey (2-2, 0-3 d.l.d.) și va înfrunta pe PAOK Salonic în play-off-ul de calificare în optimile de finală ale Europa League.



În această iarnă, Celta Vigo i-a mai adus pe Alvaro Nunez (Elche / 1 mil. euro) și Fer Lopez (Wolverhampton / împrumutat), dar s-a despărțit de Tadeo Allende (Inter Miami / 5 mil. euro), Luca de la Torre (Charlotte FC / 300.000 euro), Fran Beltran (Girona / 150.000 euro), Unai Nunez (Valencia / împrumutat), Damian Rodriguez (Santander / împrumutat) și Bryan Zaragoza (Bayern Munchen / împrumut încheiat).

A jucat timp de 13 ani în Serie A



Matias Vecino Falero (34 de ani) este născut la Canelones într-o familie cu origini italiene în provincia Campobasso. El a jucat pentru Central Espanol FC (2010-2011), Nacional Montevideo (2011-2013), Fiorentina (2013, 2015-2017), Cagliari (2014 / împrumutat), Empoli (2014-2015 / împrumutat), Inter Milano (2017-2022) și Lazio (2022-2026).

Are 70 de selecții și 6 goluri pentru naționala Uruguayului, cu care a particpat la Copa America 2016 (grupe), CM 2018 (sferturi de finală), Copa America 2019 (sferturi de finală), Copa America 2021 (sferturi de finală) și CM 2022 (grupe).



În palmaresul său se găsesc Uruguayan Primera Division (2011-2012), Serie A (2020-2021), Coppa Italia (2021-2022), Supercoppa Italiana (2021) și o finală de Europa League (2019-2020). Poate juca ca închizător, mijlocaș central și mijlocaș ofensiv și este cotat acum la 1.5 milioane de euro, după ce fusese cumpărat de Inter, în 2017, pentru 24 de milioane de euro.



