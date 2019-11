CEA MAI BUNA DIN BALCANI? Simona Halep, in duel direct cu Novak Djokovic si Stefanos Tsitsipas pentru un nou titlu in 2019 

Din articol Simona Halep, in duel direct cu Novak Djokovic si Stefanos Tsitsipas

Simona Halep are sanse mari sa castige un nou titlu in 2019.

Numarul 4 WTA a fost nominalizata pentru primirea titlului de „Cel mai bun sportiv al anului” din Balcani. Simona Halep are ca principal argument titlul obtinut la Wimbledon in vara acestui an, dar are sanse limitate de victorie, in conditiile in care unul dintre contracandidatii sai este tocmai Novak Djokovic, jucatorul care a castigat atat Australian Open, cat si Wimbledon in 2019.

Simona Halep se numara printre cei 10 spotivi nominalizati la aceasta distinctie, printre care se mai regasesc Horia Tecau si Crina Pintea. Dublistul roman s-a calificat in acest an la Turneul Campionilor, in vreme ce pivotul echipei nationale de handbal feminin si-a trecut in palmares un titlu de Liga Campionilor alaturi de Gyor.

Simona Halep, in duel direct cu Novak Djokovic si Stefanos Tsitsipas



Argumentele lui Novak Djokovic pentru castigarea acestui titlu: sarbul si-a apropiat al saptelea titlu la Australian Open si detine recordul absolut al numarului de competitii castigate la Melbourne. La Wimbledon, Nole a castigat in fata lui Federer una dintre cele mai spectaculoase finale de Slam din istoria recenta a tenisului, triumfand dupa ce a salvat minge de meci. Djokovic s-a clasat pe locul 1 ATP pana in luna noiembrie a acestui an, fiind depasit de Rafael Nadal.

De ce merita Simona Halep sa fie numita „Sportiva anului in Balcani”: Simona Halep a facut istorie in 2019, impunandu-se in cea mai scurta finala a unui turneu de mare slem veodata. Halep a invins-o pe Serena Williams, scor 6-2, 6-2 in doar 56 de minute la Wimbledon. In plus, Simona a impins recordul perseverentei in tenisul feminin la cote noi, intrecand-o pe Venus Williams la numarul de saptamani petrecute in top 10 WTA. Simona Halep a intrat in top 10 WTA in data de 27 ianuarie 2014 si a insumat de atunci si pana acum 304 saptamani petrecute in primele zece jucatoare ale lumii.

Stefanos Tsitsipas este de asemenea un contracandidat al Simonei Halep la castigarea acestui premiu, dupa ce grecul s-a impus la Turneul Campionilor.

In 2018, premiul de „Sportivul anului in Balcani” i-a revenit castigatorului Balonului de Aur, croatul Luka Modric, iar Simona Halep a fost clasata a treia de catre agentia de stiri care coordoneaza acordarea acestui premiu din Bulgaria, BTA. In demersurile acestei anchete figureaza cei mai buni sportivi din urmatoarele state: Romania, Bulgaria, Serbia, Muntenegru, Croatia, Albania, Kosovo, Bosnia si Hertegovina, Grecia, Macedonia de Nord si Turcia.