VIDEO | IMAGINI DEMENTIALE! Emil Boc si-a luat in serios rolul de lider de galerie: cum a fost surprins primarul Clujului pe strazile din Rouen, aseara, dupa terminarea meciurilor

Simona Halep a adus prima victorie a romancelor, in timp ce Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de Caroline Garcia. Astazi se da asaltul total pentru o finala istorica. Romania nu s-a calificat niciodata pana acum in ultimul act al Fed Cup.

Fanii romani au fost la inaltime in prima zi. Cei aproximativ 2.000 de suporteri romani au creat o atmosfera incredibila in sala din Rouen si au continuat petrecerea si pe strazile orasului, dupa incheierea partidelor.

Emil Boc, primarul Clujului, si-a luat in serios rolul de lider de galerie. A dat tonul distractiei si in centrul orasului.

The Mayor of Cluj and some other Romanian fans on the streets of Rouen ???????? pic.twitter.com/iXqhYzJ7P8