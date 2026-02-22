Formaţia Genoa, patronată de Dan Şucu, a învins-o duminică, pe teren propriu, cu 3-0 pe Torino, în etapa a 26-a din Serie A.

Genoa - Torino 3-0, oaspeții au jucat toată repriza secundă în inferioritate numerică

Golurile învingătorilor au fost marcate de Brooke Norton-Cuffy (22), Caleb Ekuban (40) şi Junior Messias (83).

Din minutul 45+2, Torino a evoluat în zece, după eliminarea lui Emirhan Ilkhan.

În clasament, cele două adversare de astăzi sunt momentan una lângă alta, la egalitate de puncte: Genoa ocupă locul 14, cu 27 de puncte, iar Torino este pe 15, tot cu 27 de puncte.

Clasamentul din Serie A