Veste buna pentru Halep: "Cel mai probabil, nu este necesara operatia!" Care e vestea proasta primita de liderul mondial

Pompiliu Popescu, fostul medic al echipei nationale, este de parere ca Simona Halep nu va ajunge sa fie operata. Totusi, Halep are sanse minime sa mai joace in acest an dat fiind faptul ca recuperarea dureaza minimum 3 saptamani.

"Depinde ce s-a vazut la RMN. In cazul in care compreseaza o radacina nervoasa puternic, atunci trebuie operata. Dar, in general, se reface prin tratament si recuperare. Cel mai probabil, nu este necesara operatia. In maximum o luna ar trebui sa fie apta. Chiar si trei saptamani. Nu cred ca exista risc de complicatii. Oricum, acestea sunt la vedere si vor fi observate daca apar", a declarat Pompiliu Popescu pentru realitateasportiva.net.

Simona Halep mai avea in calendar pentru acest an turneul de la Moscova, 15-21 octombrie, si Turneul Campioanelor in perioada 21-28 octombrie.