Simona Halep a RABUFNIT in presa americana: "Nimeni nu stie cum ma simt in momentele alea! Romanii sunt negativisti!"

Simona Halep spera sa fie pe teren la Turneul Campioanelor.

Halep a vorbit cu New York Times despre problemele de sanatate, dar si despre presiunea de a fi pe primul loc in lume. Simona spune ca romanii sunt negativisti, insa psihologul o ajuta sa treaca peste problemele de mentalitate. Romanca a fost criticata mai ales dupa abandonul de la Beijing, situatie ce a afectat-o intens.



"In ultimul an am lucrat mult cu un psiholog. Am muncit din greu la partea mentala. Toata lumea joaca foarte bine in acest moment si la acest nivel, asa ca incerc sa fiu puternica din punct de vedere mental. Psihologul meu mi-a spus sa-mi controlez emotiile si sa fiu mai pozitiva. M-a invatat sa-mi opresc gandurile negative din timpul meciurilor cu anumite exercitii, m-a ajutat sa progresez. Problema mea este ca sunt negativista. Vin din Romania, iar romanii sunt putin negativisti in gandire. Toata lumea stie asta.

M-am bucurat mai mult de tenis in acest an. Nu am mai pus atat de multa presiune negativa pe mine. Faceam asta inainte de a ajunge in top, insa, odata cu experienta si momentele dificile prin care am trecut, am invatat ca, daca te bucuri mai mult si iei fiecare moment greu si fiecare turneu pe care trebuie sa il aperi ca pe o provocare, este mult mai bine", a declarat Halep.

"Nimeni nu stie cum m-am simtit si cum ma simt eu in momentele acelea. Eu am facut ceea ce am crezut ca trebuie sa fac. Am vorbit cu echipa mea, cu apropiatii si asa am hotarat sa facem. Indiferent ce spune lumea, nu ma afecteaza absolut deloc si tot ce s-a vorbit, ca ma operez sau fac injectii cu cortizon, este fals. Mi-e greu mereu sa renunt si sa abandonez meciuri, insa anul acesta nu s-a intamplat foarte des, asa ca am vrut sa iau aceasta hotarare si am luat-o. Domnul Tiriac este mereu alaturi de mine si ii multumesc pentru asta. Sunt sigur ca o sa fie bine", a adaugat Halep.