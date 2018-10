EXCLUSIV! Simona Halep, probleme mari! Finalul de sezon, in PERICOL! Ce probleme are liderul WTA in acest moment

Simona Halep are suficiente motive de ingrijorare.

Halep a revenit pe teren in China dupa eliminerea din primul tur de la US Open, insa liderul WTA nu a reusit sa treaca de primul tur, atat la Wuhan, cat si la Beijing.

Simona Halep a acuzat o durere la spate la ambele turnee, iar acum se teme pentru finalul de seszon.

Simona Halep a avut o perioada de pauza dupa US Open, iar apoi a fortat la antrenamentele din China. Acolo a dat peste un teren dificil, mai ales la Beijing, acolo unde a plouat inainte de meciul cu Ons Jabeur, abandonat dupa primul set. Ea a acuzat o puternica durere de spate, la fel ca in partida cu Dominica Cibulkova de saptamana trecuta de la Wuhan.

Ingrijorator este faptul ca Simona s-a plans apropiatilor ca durerile de la spate sunt la nivelul oaselor si nu al muschilor, asa cum a fost pana acum. Asta inseamna probleme mai mari si perioada mai lunga de recuperare. Ea urmeaza sa efectueze un RMN pentru a afla verdictul clar al medicilor. In aceste conditii, finalul de sezon poate fi complet ratat. Simona e inscrisa la turneul de la Moscova, iar apoi urmeaza Turneul Campioanelor de la Singapore. Simona va incerca sa se prezinte, insa in aceste conditii nu isi poate face sperante in privinta rezultatelor.



"Simt o durere mare. Nu puteam sa ma misc. Acum sunt foarte ingrijorata. Nu stiu exact ce este, voi merge acasa, voi face un RMN si voi vedea", a declarat Simona Halep dupa eliminarea de la Beijing.

Pentru Simona a fost al treilea meci consecutiv pierdut. Ea urmeaza sa joace la turneul de la Moscova, in perioada 15-20 octombrie, si la Turneul Campioanelor intre 21 si 28 octombrie.