Cat sta Simona Halep pe bara din cauza herniei de disc: "A mai avut o tentativa de operatie la Berlin"

Simona Halep e chinuita de probleme la spate, iar medicii i-au facut un RMN. Au aflat ca are hernie de disc, iar operatia poate fi singura varinata. Firicel Toma, antrenorul care a lucrat cu ea in urma cu cativa ani, spune ca problemele Simonei la spate nu sunt noi, ba chiar a avut o tentativa de operatie la Berlin. Si Andrei Pavel a avut hernie de disc in cariera sa.



"Simona era tanara si nu se impunea operatia, asa cum cereau cei de langa ea, la vremea respectiva. Pentru recuperare, se fac exercitii specifice, depinde de vertebrele deplasate, in ce zona este hernia, caci poate fi cervicala si lombara. La Simona, hernia este lombara. Trebuie intarita musculatura.

Operatia se impune la varsta inaintate, dupa 40 de ani. La o hernie serioasa, nu te poti deplasa, nu poti sa ridici nimic. Depinde de cat de tare apasa pe nerv, ce vertebra este deplasata. De obicei, recuperarea este de doua saptamani. Daca este ceva mai grav, da, se impune operatia. Simona avea probleme si de la sani. A si fost motivul pentru care a decis sa faca micsorarea sanilor.

Si Andrei Pavel a jucat cu hernie de disc. Pentru ca problemele sa dispara, nu e musai nevoie de operatie, ci de exercitii specifice. Uite un exemplu: Cermak, un jucator de tenis din Cehia, avea discul deplasat cu 7 mm. Lucra zilnic si il aducea la 2-3 mm", a spus Toma in Libertatea.