ULTIMA ORA! Operatie pentru Simona Halep! Verdict crunt dupa accidentarea de la spate! Ce problema are

Veste proasta primita de Simona Halep din partea medicilor. Numarul 1 WTA a facut un RMN din care a reiesit ca are hernie de disc. In mod normal, aceasta afectiune se vindeca prin operatie, insa o decizie va fi luata in zilele urmatoare.

"Voiam sa va informez ca la RMN a reiesit ca am hernie de disc. Voi discuta cu doctorii in zilele urmatoare, dar sper ca voi fi inapoi in curand! Va voi tine la curent! Multumesc tuturor pentru sustinere ❤!" - Simona Halep

Hi everyone, wanted to give you a quick update. I had an MRI on my back and found out I have a disk hernia.

I will discuss with doctors in the next few days but hope to be back soon and will keep you updated. Thanks for all your support ❤️ pic.twitter.com/tQ6cFTsB9o