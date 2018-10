"Am fost speriata, 2 zile am stat in pat! Sper sa nu ratez Turneul Campioanelor!" Ce a spus Simona Halep la revenirea in Romania

Simona Halep a revenit in Romania si incearca sa se recupereze dupa problemele la spate.

Simona Halep s-a intors in Romania dupa turneele ratate din Asia, de la Wuhan si Beijing, de unde a fost eliminata in primul tur. Numarul 1 mondial urmeaza sa faca un RMN pentru a depista problema.

"Nu stiu exact ce am, am ceva dureri la spate, maine (marti) voi face un RMN. Sper sa nu fie atat de grav si sa-mi revin rapid. Sper sa nu ratez Turneul Campioanelor. Acum ma simt ceva mai bine, m-am relaxat. Am fost stresata si speriata din cauza durerilor.



M-am antrenat foarte bine dupa US Open, eram foarte suparata de rezultatul de acolo si voiam sa revin. Duminica la antrenament mi s-a blocat spatele, 2 zile nu am putut sa ma misc. Muschiul de la spate a fost contractat destul de tare. Am incercat sa joc si la Wuhan si mi s-a dus apoi durerea pe picior. Regret un pic ca am continuat la Wuhan, nu regret ca am incercat la Beijing.



Prioritatea este sa imi revin, sa ma recuperez. Sper foarte mult sa fiu apta la urmatoarele turnee. Darren mi-a spus sa ma recuperez, mi-a parut foarte rau ca a batut atata drum si n-am putut sa joc" a spus Simona Halep la revenirea in Romania.