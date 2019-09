US OPEN 2019 | Calificare dramatica pentru Nadal in semifinalele turneului! A acuzat probleme fizice, dar a luptat in stil de mare campion: "A fost o zi grea"

Nadal s-a calificat in semifinalele de la US Open.

Rafael Nadal (numarul 2 ATP) s-a calificat in semifinale la US Open, dupa ce l-a invins pe argentinianul Diego Schwartzman in 3 seturi, scor 6-4, 7-5, 6-2.

Partida n-a fost insa intr-atat de usoara pe cat o spune scorul. Meciul s-a intins pe durata a 2 ore si 48 de minute, Diego reusind sa egaleze scorul in primele 2 seturi de la 0-4 si 1-5.

Rafael Nadal vs. Matteo Berrettini si Grigor Dimitrov vs. Daniil Medvedev, semifinalele US Open 2019

Nadal a comis un numar atipic de greseli nefortate pe durata acestui meci, 39, cu 2 mai multe decat oponentul sau. Este o raritate ca Rafa sa comita atat de multe greseli nefortate, dar mai ales sa aiba mai multe decat adversarul sau.

In ciuda erorilor, Nadal a lovit si 35 de winnere, fata de cele 26 semnate de Schwartzman.

Prezenta in sferturi pentru Diego Schwartzman va insemna de lunea viitoare o urcare cu 5 unitati in clasamentul ATP, argentinianul urmand sa ocupe locul al 16-lea.

Probleme musculare pentru Rafa Nadal



Rafa Nadal a trebuit sa depaseasca anumite impedimente fizice pentru a ajunge intre ultimii patru jucatori ramasi in competitie.

Spaniolul a cerut ajutor medical pentru muschii antebratului in timpul celui de-al treilea set, aceasta problema putand reprezenta o cauza a numarului ridicat de erori nefortate comise de numarul 2 mondial.

"Fizic, ma simt bine. Astazi a fost o zi grea. Este multa umiditate in aer aici si stiti ca sunt genul de jucator care transpira putin (rade). In aceste conditii este greu sa joci. Am avut cate un pic din toate: probleme cu hidratarea, am avut emotii, am luat niste saruri si iata-ma aici. Au fost cateva momente critice la finalul setului 2 si la inceputul celui de-al treilea, dar spre final am inceput sa ma simt mai bine.

A fost o zi grea, a fost dificil de acceptat ca am pierdut de doua ori doua break-uri consecutiv. Dar stiu ce bine joaca Schwartman.

Am facut niste greseli, dar sunt foarte fericit de cum am acceptat situatia si am mers punct cu punct. Sunt aici in semifinale, este foarte important. Inseamna totul pentru mine,” a spus cel mai constant tenismen al anului, Rafa Nadal, care a ajuns in semifinale la toate cele 4 turnee de mare slem din acest an.

Probleme la stomac inaintea meciului cu Schwartzman pentru Nadal



La conferinta de presa de dupa meci, Nadal a recunoscut ca a avut probleme stomacale inaintea startului jocului.

"M-am deshidratat, fapt care a declansat crampele. Crampele au ajuns pana la cot si chiar pana in picioare. Au inceput la sfarsitul setului 2. Dupa ce sarea si-a facut efectul, m-am simtit mai bine dar am stiut ca trebuie sa termin meciul cat de repede posibil. Astazi a fost o zi cu mare umiditate, o zi foarte apasatoare. Dar corpul meu este intr-o forma buna, cred,” a declarat Rafa Nadal.