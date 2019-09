US OPEN 2019 | "Nu imi amintesc punctele, ci doar mingea de meci!" Berrettini, calificare spectaculoasa in semifinale! Ce l-a condus pe italian spre victorie

Matteo Berrettini s-a calificat in semifinalele de la US OPEN.

Exceptand faptul ca Matteo Berrettini (numarul 25 ATP) este surpriza placuta a acestui US Open din punct de vedere tenisistic, italianul a produs numeroase declaratii savuroase dupa ce l-a invins pe Gael Monfils si s-a calificat in semifinala unde il va intalni pe Rafael Nadal. Berrettini n-a mai jucat cu spaniolul niciodata, dar spune ca a urmarit peste 100 de meciuri de-ale lui Rafa si il lauda ca fiind „cel mai mare luptator din tenis”.

Matteo Berrettini a avut mari dificultati in a inchide partida cu Gael Monfils, reusind sa castige meciul abia la a cincea minge de meci.

"A fost o lupta in care am ramas in picioare doar eu, ca si in filmul Django al lui Tarantino. Acum insa trebuie sa ma gandesc la semifinala de vineri, e un vis si nu vreau sa ma opresc,” a declarat Matteo Berrettini dupa victoria scor 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6 impotriva lui Gael Monfils.

Matteo Berrettini: "Nu imi amintesc punctele, ci doar mingea de meci”



"Nu stiu ce sa zic. In acest moment nu imi amintesc prea multe, poate doar dubla greseala de la prima minge de meci. A fost o confruntare frumoasa, felicitari lui Monfils.

In timp ce jucam, ma gandeam ca si asist, din teren, la una dintre cele mai frumoase partide pe care le-am vazut vreodata.

Odata am pierdut dupa 12 mingi de meci ratate si nu am putut dormi doua nopti dupa aceea.

Dupa prima dubla greseala comisa la prima minge de meci am inceput sa rad, ca sa nu plang, cum spunem noi in Italia. Apoi mi-am zis, Matteo, continua sa incerci si nu te mai plange. A mers bine. Acum voi face multe masaje, un pic de stretching si voi urmari celelalte meciuri,” a adaugat numarul 25 ATP.

Pizza? In mod sigur nu voi manca si nu voi merge la restaurantul Little Italy. In timpul turneului conditia mea fizica e imbunatatita. Acum ma voi odihni, dupa care vom vedea. Nu am mai jucat impotriva lui Nadal. L-am vazut de multe ori la TV. Voi fi pregatit pentru semifinala", a declarat Berrettini.

Semifinala dintre Matteo Berrettini si Rafael Nadal va avea loc vineri-seara. Gratie acestui rezultat – cel mai bun al sau din cariera de pana in prezent – tenismenul in varsta de 23 de ani, nascut la Roma va urca in clasamentul ATP cel putin pana pe locul al 13-lea. In cazul unei calificari in finala ori in situatia in care va castiga trofeul, Matteo Berrettini isi va face pentru prima oara aparitia in top 10 ATP.