US OPEN 2019 | Cine e Matteo Berrettini, revelatia turneului! A trecut de Monfils si va lupta cu Rafael Nadal

US Open 2019 continua sa produca suprize!

Diego Schwartzman l-a laudat pe Rafael Nadal la sfarsitul meciului, pierdut de argentinian in 3 seturi. „Este ca un leu in mijlocul junglei. Un luptator. Stie de fiecare data cum sa joace punctele importante,” a declarat pierzatorul.

„Am jucat impotriva lui de opt ori si a jucat mai bine decat mine in fiecare moment important al meciurilor,” a conchis Diego Schwartzman, care va urca pana pe locul al 16-lea in clasamentul ATP, incepand de luni.

Matteo Berrettini, revelatia turneului si urmatorul adversar al lui Rafael Nadal

In semifinale, Nadal va juca cu Matteo Berrettini, numarul 25 ATP. Italianul l-a invins dupa aproape 4 ore de joc pe Gael Monfils, in 5 seturi, cu scorul de 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6(5).

Nadal a prefatat semifinala cu Berrettini, spunand: „L-am vazut jucand. Loveste impresionant. Are un serviciu puternic, un forehand puternic, se misca bine pe teren si este foarte increzator. Face pasi mari inainte in fiecare saptamana. Va fi o alta provocare mare, dar meciul de azi (n.r. cu Schwartzman) imi da increderea de care aveam nevoie,” a spus Rafa Nadal imediat dupa meci.

Aveam nevoie de meciuri precum cele cu Cilic si cu Schwartzman. Amandoua victoriile sunt foarte importante pentru mine si acum este momentul sa continui. Maine am o zi pauza, ma voi antrena un pic si sper sa fiu 100% pentru semifinala, pentru ca voi avea nevoie sa fiu la potentialul meu maxim,” a declarat Rafael Nadal pentru ESPN.

Berrettini: „Iubesc acest sport. Incerc sa ma bucur de antrenamente si daca nu merg bine”

„In ultima perioada m-am concentrat mult pe copii. Stii, e atat de frumos cand vin la tine – de exemplu, dupa antrenament azi, a venit un baiat american. Cred ca avea 10 ani. M-a intrebat cum am ajuns sa joc sferturi. I-am spus zambind ca ii pot explica timp de vreo 20 de minute. Dar cu siguranta trebuie sa iti placa ceea ce faci,” a spus Matteo Berrettini, aflat la cel mai bun rezultat al carierei sale.

Matteo Berrettini este un tenismen nascut la Roma, are 23 de ani, 1.96m inaltime si 90 de kg. Berrettini a reusit o singura victorie fara set pierdut la aceasta editie a US Open, victoria din optimi in fata rusului Andrey Rublev. Italianul a mai eliminat sportivi cu nume, precum Richard Gasquet sau Gael Monfils.