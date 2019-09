SERENA WILLIAMS - BIANCA ANDREESCU, FINALA US OPEN 2019! Calificare fenomenala pentru jucatoarea nascuta in Romania! 

Serena Williams vs. Bianca Andreescu este finala US Open 2019! Duelul americano-canadian din ultimul act de la Flushing Meadows va avea loc sambata seara.

Serena Williams a ajuns in finala dupa ce a invins-o pe ucraineanca Elina Svitolina, care nu pierduse niciun set pana in aceasta faza a competitiei. Contrar parcursului ei, Svitolina n-a castigat set in aceasta semifinala, cedand scor 3-6, 1-6, dupa numai 71 de minute de joc.

Desi nu a pierdut set pana in semifinale, Elina Svitolina a pierdut in minimum de seturi, dupa doar o ora si 11 minute de joc

Serena Williams a fost intr-o dispozitie excelenta de joc in fata Svitolinei, lovind 34 de winnere, fata de cele 11 reusite de oponenta sa. Jucatoarea cu 23 de titluri de mare slem in palmares a fost extraordinara si pe primul serviciu, castigand 86% din punctele jucate cu acesta. Pentru a accede in finala, Serena a fost nevoita sa alerge in acest meci numai 1,3 km.

Bianca Andreescu, calificata in finala US Open la doar 19 ani!

Canadianca de origine romana, care nu a mai pierdut un meci din 2 martie a conturat un parcurs de senzatie cu o victorie impotriva elvetiencei in forma, Belinda Bencic. Numarul 12 WTA a pierdut scor 7-6(3), 7-5 in fata Biancai Andreescu, dupa doua seturi lungi, care cumulat au durat 2 ore si un sfert.

Andreescu a fost imperiala si ofensiva in momentele-cheie ale jocului. A trimis peste fileu nu mai putin de 40 de lovituri direct castigatoare (fata de 16), iar la capitolul greseli nefortate a aratat in parametri similari cu Bencic (38 vs. 32).

Bianca a demonstrat din nou cat de rezistenta este din punct de vedere psihologic, reusind sa salveze 10 din cele 13 mingi de break pe care Bencic si le procurase.

Bianca Andreescu – Serena Williams 1-0 la scorul intalnirilor directe

Andreescu si Williams au mai jucat o singura data in circuitul WTA. S-a intamplat in data de 11 august, in finala turneului de la Toronto. Atunci, Serena Williams s-a retras la scorul de 3-1 pentru Andreescu din cauza unei accidentari la spate.

Serena Williams vs. Bianca Andreescu, finala US Open 2019 pe tabloul feminin se joaca sambata-seara, cu incepere de la ora 23:00, ora Romaniei.